Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Shkup – Moti i vranët dhe shiu përfundojnë sot dhe prej nesër, na pret mot me diell. Kështu thonë sinoptikanët nga Enti Hidrometeorologjik. Sinoptikania Ivana Petroviq thotë se gjatë javës që vjen, temperaturat e ditës pritet të sillen mes 5 dhe 11 gradë celsius.

“Prej nesër, na pret mot më stabil. Të reshurat pritet të ndërpriten sonte në orët e natës. Kështu, gjatë gjithë javës që vjen, do të mbizotërojë mot stabil dhe i thatë. Gjatë ditës së nesërme, do të mbajë mot me diell, me mjegulla lokale, ndërsa do të fryjë edhe erë e lehtë nga drejtimi verior”, ka thënë Ivana Petroviq, sinoptikane.

Shkaku i motit të kthjellët që pritet të mbizotërojë nesër gjatë gjithë ditë, Petroviq thotë se të martën në mëngjes, temperaturat do të jenë të ulëta, por do të shënojnë ngritje në ditët në vijim.

“Në ditët në vijim, do të kemi rritje të temperaturave, edhe pse të martën në mëngjes pritet që temperaturat e mëngjesit të jenë më të ulta, për shkak të motit të kthjellët, dhe do të sillen prej -6 deri në 2 gradë celsius, por në ditët në vijim do të shënojnë rritje. Edhe temperaturat e ditës do të shënojnë rritje, derisa të premten pritet të arrijnë mes 12 deri në 18 dragë celsius”, ka deklaruar ajo më tej.

Sipas sinoptikanëve, ndryshim i motit pritet të ketë të shtunën dhe gjatë vikendit që vjen, kur pritet të ketë temperatura më të ulëta dhe kushte për paraqitje të shiut.