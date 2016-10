Para syve të Dafina Zeqirit digjet një veturë midis New Yorkut!

Dafina Zeqiri kohën e fundit po e kalon kryesisht në New York ku po punon në disa projekte atje dhe po qëndron përkrah të dashurit të saj nga Republika Domenikane.

Krahas punëve që artistja po bën i bie të udhëtojë mjaft nëpër qytet e mbrëmja e kaluar duket se nuk ishte më e mira e mundshme për të.

Përskaj rrugës ku po kalonte këngëtarja me miqtë e me të dashurin një motoçikletë kishte marrë flakë e pikërisht në atë moment Dafina bëri një video të cilën e publikoi në profilin e saj në Snapchat teksa shkruante se “Një njeri rrëshqiti me të por fatmirësisht ia doli duke u hedhur në makinë pa lëndime të mëdha e motoçikleta u dogj”.

Duket se kjo ngjarje fillimisht e tmerroi atë mirpo pas përfundimit të saj pa pasoja në njerëz artistja u lehtësua disi.

Comments

comments