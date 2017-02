Pakënaqësi te LR – PDSH-ja, pas takimit me BDI-në

Nënkryetarët e Bashkimit Demokratik për Integrim, Teuta Arifi, Nevzat Bejta dhe Izet Mexhiti, kanë arritur në selinë e LR-PDSH, pjesë e koalicionit “Aleanca për Shqiptarët”, në Tetovë, ku kanë diskutuar me nënkryetarët e LR – PDSH-së.

Ndërsa, në anën tjetër, kanë shpërthyer pakënaqësitë brenda strukturave të larta të LR – PDSH-së, me çka anëtari i lartë i kryesisë në këtë parti, Samet Rrahmani ka shkruar: “Sot ne seline e Lr-pdsh mysafir ishte njeriu i cili pa fije turpi se din ka shkon ku hyn dhe cfar kerkon ,ai per 15 vite nuk ka len te keqe pa na bere e tani duhet me ja kujtuar atij se ne at seli gjenden njerez te cilet nuk i ndryshojne qendrimet e veta,per te cilet synim kryesor nuk eshte qeveria por nderi i kombit.Shkelja e Bejtes ne at zyre si armiku im dua tu them shokeve te mi z.Seles dhe z.Taravarit hallall ju qofte .Duke u shtire nga kjo ,un si anetar i kryesis qendrore mora vendimin qe kemba ime kur mos te shkel ne ate zyre.Respekt per miqt por kur per armiqt”.