Pa stabilitet politik, s’ka zhvillim ekonomik

Partitë politike në Maqedoni, si të pozitës ashtu edhe opozitës, para zgjedhjeve parlamentare të 11 dhjetorit, premtojnë se me ardhjen e tyre në pushtet, në vend do të rrjedhë mjaltë dhe qumësht.

Ofertat e tyre fillojnë nga punësimet e reja, rritja e pagave, ulja e tatimeve, ndërtimi i rrugëve, amnistia fiskale, ndihmën për firmat, plasmanin e sigurt të prodhimeve bujqësore e kështu me radhë. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se partitë politike duhet të kenë kujdes në premtimet ekonomike gjatë fushatës parazgjedhore, për shkak se çelësi i zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimi i mirëqenies së qytetarëve, mbetet te stabilizimi i skenës politike që garanton edhe realizimin në praktikë të politikave të ndryshme zhvillimore.

Sipas tyre, zgjedhjet e shpeshta reflektohen negativisht ndaj proceseve ekonomike në vend. Kusht i parë dhe kryesor pa të cilin nuk mund të mendohet zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit, realizimi i suksesshëm i reformave të ndryshme si dhe mbarëvajtja në përgjithësi e Maqedonisë pas zgjedhjeve, është stabiliteti politik për disa vite me radhë dhe mbajtja e zgjedhjeve të rregullta për çdo katër vite dhe jo për çdo vit, thotë analisti ekonomik, Arben Halili.

“Pa krijimin e një stabiliteti të qëndrueshëm politik nuk mund të paramendohet as zhvillimi ekonomik. Sigurisht se fokusi kryesor duhet të jetë në hartimin e politikave ekonomike që do të projektojnë zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm si dhe zhvillim të barabartë rajonal. Njëkohësisht, duhet të rritet mbështetja për biznesin e vogël dhe të mesme si dhe sipërmarrjes në aspekt të lehtësimeve të ndryshme financiare si dhe krijimin e kushteve të njëjta për punë për biznesin e orientuar në eksport me investitorët e huaj”, thekson Halili.

Sipas tij, nevojitet edhe hartimi i politikave sociale në drejtim që të ndihmohen shtresat në nevojë në trajnime të obligueshme, me qëllim që të përgatiten për profesionet që kërkohen në tregun e punës, siç janë zdrukthëtarë, saldatorë, muratorë profesional apo rrobaqepës për industrinë automobilistike, me qëllim që nesër të mos fitojnë 2 apo 3000 mijë denarë ndihmë sociale, por të fitojnë së paku rrogë prej së paku 15 mijë denarë. Nuk duhet harruar as avancimin e sektorit bujqësore dhe përpunimit të pemë – perimeve në vend të eksportit të tyre si lëndë të para shton më tej Halili.

Në ndërkohë, ekonomistët vlerësojnë se qeveria e ardhshme një vëmendje të veçantë duhet t’i kushtojë çështjes së jolikuiditetit apo mungesës së parave të gatshme të biznesit, disiplinës së ulët financiare si dhe vonesave të pagesave të ndërsjella midis firmave, por edhe të shtetit ndaj firmave. Çështje të tjera që kërkojnë përmirësime nga ana e biznesit janë edhe rritja e efikasitetit të administratës në të gjitha nivelet si dhe gjyqësorit, si dhe mosngarkesa e firmave me ndryshimet e shpeshta të ligjeve dhe akteve nënligjore.

Sipas profesorit universitar, Nikolla Popovski, partitë politike në programet e tyre ekonomike, duhet të përqendrohen në masat përmes të cilave do të përmirësohet situata momentale si dhe ato që do të japin efekte në suaza afatgjate. “Duhet të shqyrtohet se çka do të ndodhë me ndërtimtarinë dhe faktin se si do të funksionojnë ajo në të ardhmen, për shkak se përkrahja shtetërore nuk mund të zgjatë përjetësisht. Gjithashtu edhe eksporti nuk mund të bazohet vetëm në investimet e huaja në 20 vitet e ardhshme”, thekson Popovski.

Ndryshe, qeveria e ardhshme duhet t’i kushtojë një vëmendje të veçantë edhe treguesve, ku ndonëse është arritur progres i caktuar, megjithatë mbetet shumë punë për të bërë, siç janë qasja te financat, burokracia joefikase, fuqia punëtore e paarsimuar sa duhet, etika e varfër e punës, korrupsioni dhe josiguria politike, cilësia e infrastrukturës rrugore dhe të hekurudhave, cilësia e sistemit arsimor, besueshmëria publike tek politikanët etj. Këto janë cilësuar si faktorët më problematik për udhëheqjen e biznesit në Maqedoni, sipas raportit të konkurrencës globale 2011-2012 nga ana e Forumit Ekonomik Botëror me seli në Zvicër, që rendit vendet e botës sipas arritjeve të tyre ekonomike dhe zhvillimeve të tjera në të gjithë aspekte.

Comments

comments