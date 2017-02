Optimizmi dhe Pesimizmi

SHAQIR ISLAMI

Beteja politike është shumë e thjeshtë. Beteja në këtë shoqëri ‘desperado’ është më e thjeshtë edhe se “fasulja”, luftohet midis optimizmit dhe pesimizmit. Bardhë e zi. Ndërsa, baksuzat edhe në këtë zgjedhje të thjeshtë, midis të bardhës dhe të zezës, krijojnë qëllimisht shumë opsione dhe gjoja se debatojnë. Çfarë debati mund të bëjë një bandë zullumqare? Ky defekt burokratëve, është tipik, në çdo zgjidhje të rëndomë gjejnë shumë probleme. Marre na qoftë të gjithëve që ua lejojmë këtë luks që baksuzët të na i projektojnë jetët e tyre të dështuara moralisht. Nuk ka gjë më mizore, se sa të jesh kukull e dikujt; qoftë ky titulli Kryetar Shteti apo udhëheqës i një partie, pa le të jetë kjo edhe BDI.

Kjo shoqëri ka nevojë për optimizëm, siç kemi nevojë për Oksigjenin. M’u kujtua një anekdotë, të cilën e paskësh përdorur në kampanjën e vet Presidenti nga Holiwoodi Ronald Regan, në vitet e tetëdhjeta të shekullit të kaluar. Bëhet fjalë për optimistin dhe pesimistin. “Një prind ka pasur dy djem. Njëri optimist, tjetri pesimist. E marrin, të birin pesimist dhe e mbyllin në një odë me lodra fëmijësh me bollëk. Fëmijën optimist e çojnë në një ahur të madh kuajsh të braktisur.

Pasi kalon një kohë, shkojnë të shohin se çka bëjnë. Së pari hyjnë tek dhoma e pesimistit. Ç’të shohin! E gjejnë duke qarë. Prindi i habitur e pyet: “pse qanë o bir? Kam frikë se do vijë dikush të mi vjedh lodrat”. Nisen tek ahuri i braktisur i kuajve. Ç’të shohin! Optimisti gërmon nëpër bajga të tharë kuajsh. Prindi i habitur, e pyet të birin: “Çfarë je duke gërmuar o bir, … a nuk sheh se ke vetëm bajga të tharë kuajsh në këtë ahur të braktisur? Optimisti, ia kthen prindit: mbase ka kaq shumë bajga kuajsh, doemos në këtë ahur të fshihet ndonjë kalë i bukur. Pra, ky është dallimi i dy opsioneve politike në vendin tonë.

Situata jonë është shumë ngjashëm me këtë anekdotë të rahmetli Presidentit Regan. Kemi pesimistin Nikolla Gruevski, i cili tërë shtetin dhe institucionet i ka shndërruar në lodra të veta; dhe ka bërë dhe bën me shtetin ç’i do shpirti. Dhe kohëve të fundit çurravitet duke qarë, se si qendra të huaja,bile dhe ambasadorë të huaj, “sorosoida” i kanë zili dhe duan t’ia marrin lodrat, kësaj fëmije të llastuar dhe të papërgjegjshëm, sepse, jo se vetëm nuk diti të kujdeset; ai i kishte shkatërruar të gjitha, përveç lodrës së re që paskësh kushtuar vetëm gjashtëqind mijë Euro! Si mos t’i ketë zili Zonja Merkel, kur ajo nuk ka një lodër të tillë!

Ndërsa ky “ahmaku” optimist Zoran Zaev, e ka fut në siklet edhe familjen edhe mbarë Strumicën, duke vënë në rrezik edhe jetën e vet dhe pasurinë e fituar me djersën sipërmarrëse; ky optimist i papërmirësueshëm do me zor të na e kthejë jetën të gjithëve në këtë shtet pa shpresë, e sidomos, për shqiptarët që e braktisin vendin me bileta vetëm për një drejtim. Zaev, ky optimist i pandreqshëm dhe kokëfortë, mundohet këtë dimër-rus që e përjetojmë, me buzëqeshjen e vet ta shndërrojë në pranverë. Zoti ja shtoftë kryeneçësinë e le të na e sjell jetën të gjithëve. Amin!

Edhe çdo idiot, e ka lehtë ta bëjë zgjedhjen e duhur.