OKB-ja ‘pro’ ndalimit detyrues të armëve bërthamore në botë

Besnik T. Sulejmani, avokat

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) miratoi një rezolutë historike për të nisur negociatat në mars të vitit të ardhshëm e hapur për të gjitha vendet anëtare, me çka do të negocihoet një **instrument ligjor detyrues për të ndaluar armët bërthamore**, duke çuar drejt eliminimit total të tyre. Ky vendim historik, shënon fundin e dy dekadave të paralizës në përpjekjet multilaterale për çarmatimin bërthamor.

Në takimin e Komitetit të Parë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila merret me çarmatimin dhe çështje ndërkombëtare të sigurisë, 123 anëtare votuan në favor të rezolutës, me 38 ‘kundër’ dhe 16 abstenuan.

Fushata ndërkombëtare për të ndaluar armët bërthamore, është zhvilluar nga një koalicion i shoqërisë civile (ICAN) e cila është aktive në 100 vende të botës, e cila përshëndet miratimin e rezolutës, si një hap të madh për njerzimin.

Për shtatë dekadash, OKB-ja ka paralajmëruar për rrezikun e armëve bërthamore dhe njerëzit në nivel global kanë bërë fushatë për heqjen e tyre. Sot pjesa më e madhe e shteteve, në fund ka përkrahur zgjidhjen më të mirë për njerëzimin.



Ky traktat nuk do të eliminojë armët bërthamore brenda natës, por do të krijojë një standard të fuqishëm të ri ndërkombëtar ligjor për të marrë masa urgjente për çarmatimin.

Sot ka më shumë se 15.000 armë bërthamore në botë, kryesisht në arsenalet e Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Kinës, Izraelit, Indisë, Pakistanit dhe Koreja e Veriut.

Vlen të ceket se edhe 15 fituesit e çmimit Nobel për Paqe bën thirrje për të mbështetur negociatat dhe për të sjellë ato në një përfundim në kohë dhe me sukses për të vazhduar me shpejtësi në drejtim të eliminimit përfundimtar të këtij kërcënimi ekzistencial për njerëzimin.

Comments

comments