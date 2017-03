Ofertë marramendëse për Costa-n, tronditet Chelsea!

Chelsea do të përballet me një betejë të madhe për të mbajtur Diego Costa-n në klub pasi sulmuesi spanjoll morri një ofertë me përfitim 38 milionë funte në vit nga Super Liga Kineze, raporton The Sun.

Blutë ishin në gjendje ta pengojnë transferimin e sulmuesit në Azi gjatë merkatos dimërore, por duket se Costa-s ia ka tërhequr vëmendjen ajo mega-ofertë nga Kina.

Skuadra kineze Tianjin Quanjian ka deklaruar se do të bëjnë ofertë për Diego Costa dhe pronari miliarder i skuadrës, Shu Yuhui ka thënë se nuk e kanë problem për të paguar paratë e nevojshme për të