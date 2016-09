Obobo, çfarë ndodh me myftiun e Tetovës kohën e fundit? – FOTO

Reis Sulejman Rexhepi bashkë me disa hoxhallarë dje kanë qëndruar në Kodrën e Diellit. Siç qarkullon një fotografi në rrjetet sociale Reisi bashkë me hoxhallarët tjerë sofrën e kanë të mbushur me mish. ( Shpresojmë të mos jetë mish kurbani i besimtarve ).

Përndryshe nga reisi jemi mësuar të shofim kohë pas kohe skandale ndërsa sot e kemi kuptuar se pse myftia i Tetovës Dr. Qani Nesimi ka shtuar kile prej kur e ka marrë funksionin? Sofrat e përditshme me mish si duket janë të zakonshme për shokët e Reisiti…./Shqipmedia

Comments

comments