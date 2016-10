Nuk do ta besoni bastet sa e parashikojne Shqiperine ndaj Lihteinshtajnit !

Futbollistët e kombëtares së Shqipërisë me optimizëm e presim ballafaqimin e sotëm me Lihtenshtajnin, në kuadër të xhiros së dytë të grupit G të kualifikimeve për Kampionatin Botëror – ‘Rusia 2018’. Përzgjedhësi i Shqipërisë, Giani de Biasi, e ka më së të qartë se çfarë niveli ka Lihtenshtajni dhe patjetër se kërkon tri pikë ose fitoren e dytë radhazi pas asaj me Maqedoninë me rezultat 2:1. Kuqezinjtë janë shumë më të mirë dhe favorit për fitore. Edhe bastet e ndryshme ndërkombëtare, Shqipërinë e vlerësojnë si favoritë të madh ndaj modestëve të Lihtenshtajnit. Për fitoren e Shqipërisë koeficienti sillet 1.20 ose 1.25 dhe për barazim 6 eventualisht 6.50 dhe për fitoren e rivalit 12.00 eventualisht 17.00. Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Rheinpark” në Vaduz dhe tribunat priten të jenë të mbushura me shqiptarë që jetojnë në shtetin zviceran, në Itali, në Gjermani e gjetiu. Shqiptarët janë maksimalisht të përgatitur dhe besojnë se tri pikët do të jenë në xhepin e tyre ani se kanë mungesën e Armando Sadikut që është lënduar dhe operuar dje

