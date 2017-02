Nuk ka veshje që ia mban këtë gjoks shpërthyes (+16)

Ylli i “Big Brother”, dukej e pabesueshme me një kostum të vogël të bardhë

Ajo çdoherë krenohet me gjoksin e saj shpërthyes, të bërë me ndërhyrje kirurgjike.

Edhe të shtunën Chloe Khan nuk ka hezituar që të kënaq syrin e 990,000 ndjekësve të saj në Instagram, përmes një imazhi të nxehtë, shkruan Bota sot.

Ylli i “Big Brother”, dukej e pabesueshme me një kostum të vogël të bardhë, me të cilin nxori në pah thuajse krejt gjoksin e saj të bëshëm.

Me përmasat e tilla, vështirë se ka veshje që ia mbërthen asaj këtë aset seks