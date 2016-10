Nolito surprizon të gjithë, fjalë të mëdha për Shqipërinë

ulmuesi i Spanjës, Nolito i cili shënoi golin e dytë kundër Shqipërisë pavarësisht dominimit iberik mendon se kombëtarja kuqezi ka një ekip shumë të mirë.

“Ishte një ndeshje shumë e vështirë, edhe pse dukej e lehtë. Shqipëria ka një ekip të mirë, e di se si luan futboll, dhe me tifozët që ka. Ne ishim në lartësinë e duhur, kemi konkurruar me ta dhe kjo fitore na bën mirë. Pankina? Aty shpesh vuan më shumë sesa në fushën e lojës. Por ka shumë ndeshje të tilla, me ekipe që mbyllen, por duhet të luajmë ashtu siç dimë, me filozofinë tonë”, tha Nolito.

Kujtojmë që Spanja triumfoi me rezultatin 2-0 në “Loro Boriçi” të Shkodrës

Comments

comments