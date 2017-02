Njoftim nga EVN rreth takimeve dhe kërkesave të protestuesve

Takim i EVN Maqedoni me përfaqësuesit e Shoqatës së Elektricistëve Shqiptar “Drita” nga Shkupi dhe përfaqësues të nëndegës së saj nga Tetova

“Të gjitha kërkesat e dorëzuara deri te EVN Maqedoni dhe të cilat janë nën kompetencën tonë ne jemi duke i shqyrtuar, do të përgadisim plan për realizim dhe do t’i realizojmë. Ne jemi kompani e orientuar kah klientët dhe është e natyrshme që ti ndjekim nevojat e të gjithë klientëve tanë nga i gjithë vendi dhe përkatësisht të krijojmë shërbime që do të kontibuojnë në rritjen e besimit, kualitetit, dhe sigurisë në furnizim me energji elektrike. Për disa nga kërkesat veçmë me vite ekzistojnë shërbime pёrkatёse dhe ajo që në të ardhmen mund të bëhet është që të njejtat të përmirësohen dhe thjeshtësohen. Për kërkesa të caktuara shtuam më shumë propozime konkrete dhe u dakorduam qё të njejtat të u’a dërgojmë në formë të shkruar, me qëllim që të kenë informata mbi afatet dhe mënyrën se si do të zgjidhet ndonjë problem i caktuar. Përsa i përket kërkesës në lidhje me çmimin, pikat tarifore, si që janë fuqia e angazhuar prej 33% e cila me vendim të Komisionit Rregullator është pikë e shfuqizuar që prej 2 vitesh, ato nuk janë nën kompetencë të EVN dhe ne në lidhje me këtë çështje as nuk vendosim dhe as nuk kemi të drejtë të komentojmë. Këto janë punë që duhet të kërkohen në adresë tjetër. I lusim organizatorët të mos e hutojnë publikun me kërkesa që nuk i përkasin EVN-s.