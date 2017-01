Njihuni me sozinë e Chris Brown, do të habiteni nga ngjashmëria

Jo vetëm ju, por me siguri edhe vetë Chris Brown është tronditur nga ngjashmëria e madhe që ka me këtë djalë.

Ai quhet Fran dhe ka me reperin amerikan një nga ato ngjashmëri të që mund të quhen pa frikë “si dy pika ujë”.

Nëse do t’i hidhni një sy fotove të tij do ta keni tepër të vështirë ta bëni dallimin nëse është ai apo Chris Brown dora vetë.

Por çudia nuk mbaron me kaq sepse e dashura aktuale e Fran ka një naajshmëri kaq të madhe me ish të dashurën e Chris, Karruece. Koinçidencë vërtet e frikshme!