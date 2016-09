Njihuni me Hari Jackson, aktorin dhe regjisorin e filmave uestern nga Poroj i Tetovës (VIDEO)

Hari Jackson apo Alush Musliu (1944 -1999) ishte aktori, skenaristi dhe regjisori i parë i filmave uestern në Jugosllavinë e dikurshme, por askush nuk mund të thotë se sa filma kishte xhiruar me përkushtimin më të madh.

Ai kishte lindur në Poroj të Tetovës dhe në vitin 1952, me familjen, ishte vendosur në qytetin Bijelina të Bosnjës.

Nga dashuria e madhe për filmat e zhanrit uestern e kishte ndryshuar edhe emrin. Regjisori Emir Kusturica ishte pranuar në fakultetin e arteve pikërisht me inserte nga një film i tij.

