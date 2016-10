“Një tërmet do godasë vendin tonë së shpejti”

Gani Gurguri i bërë i famshëm falë aftësisë së tij të veçantë për të parashikuar motin, pretendon se një tërmet do të godasë vendin tonë në muajin nëntor. Në një intervistë për “dritare.net”, ai rrefehet se si ka parashikuar disa nga fenomenet natyrore që kanë ndodhur në vitet e shkuara, parashikime që kanë dalë të gjitha të vërteta si dhe ka bërë një parashikim për motin gjatë muajit nëntor.

-Cili është parashikimi i motit në Shqipëri, për këto kohë?

Më poshtë po sjell disa parashikimet e mia sesi do të jetë moti deri në fund të muajit nëntor.

26- 31 tetor- moti i paqëndrueshëm

1- 2 nëntor- shi lokal

3- 5 nëntor- kohë e mirë

14-18- do të jetë mot me shi

19- 20- do të ketë shi lokal dhe mjegull

20- 24- mot me vranësira dhe shi lokal

24-30- reshje dhe me interval të shkurtër përmirësimi

25- 27- lëkundje tërmeti

-Ku do të bjerë tërmeti i fund nëntorit?

“Në Gjirokastër –Janinë. Do të jetë i ngjashëm me tërmetin e kaluar. Për më shumë do flasim bashkë, një herë tjetër, sepse jam duke punuar dhe nuk mund të them diçka më shumë tani”, ka thene ai.

