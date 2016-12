Një makinë Tesla shmang përplasjen fatale përpara ndodhjes së incidentit – VIDEO

Një video e një incidenti në autostradë në Holandë e kapur nga kamera e kroskotit të një makine Tesla Modeli X tregoi reagimin e sistemit të vetëdrejtimit duke shmangur një aksident fatal para se të mund të vihej re nga shoferi.

Me lançimin e versionit 8.0 të softuerit të Tesla, prodhuesi i shquar i makinave elektrike solli një teknologji të re të përpunimit të të dhënave tashmë i disponueshëm në të gjitha automjetet e tyre.

Në videon e vendosur më poshtë, mund të dëgjojmë lajmërimin që vjen nga autopiloti i Tesla duke dërguar një alarm që në fillim duket pa asnjë arsye, por një sekondë më vonë ne kuptojmë kur makina para Tesla përplaset me një tjetër që nuk ishte e dukshme për shoferin nga këndvështrimi tij.

Por me sa duket jo për autopilotin. Madje autopiloti aktivizoi edhe frenat para se të mund ti aktivizonte shoferi.

@elonmusk Finally the right one. pic.twitter.com/2fspGMUoWf

— Hans Noordsij (@HansNoordsij) December 27, 2016