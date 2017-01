Një donzhuan si Balaj, këto janë “pjeshkat” shqiptare që ka pasur

Kohët e fundit është vënë në qendër të thashethemeve dhe të shtypit rozë për shkak të jetës së tij private. E kemi fjalën por sulmuesin e Kombëtares, Bekim Balaj, i cili padyshim mund të themi se është një donzhuan i vërtetë.

Ai është përfolur për afrimitet të theksuar me disa prej moderatoreve shqiptare, duke nisur me historinë e dashurisë që pati me Einxhel Shkirën.

Më pas për një flirt veror me Viola Spiron, për të vazhduar me një histori pasioni me prezantuesen seksi, Elita Rudi, dhë në fund për të ndalur tek Ilda Bejleri.

Mbetet të shohim se kush do të jetë bukuroshja e radhës që do të përflitet për një histori dashurie me të.