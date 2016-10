Nis projekti për stadimin e ri

Gati projekti i rikonstruktimit të stadiumut “Santiago Bernabeu”. Presidenti i Realit të Madridit, Florentino Perez është paraqitur në zyrat e bashkisë së Madridit, për të prezantuar projektin e ri që parashikon rikonstruksionin e stadiumit. Numri një i klubit mbretëror parashikon të bëjë një investim që kap shifrën e 400 milionë Eurove. Në plan-zhvillim e stadiumit, Bashkia e Madridit, e ka miratuar në parim kërkesën, por nuk do të lejojë që në të, të ndërtohen hotele apo qëndra biznesi.

Të paktën deri më tani, leja zhvillimore është marrë vetëm për pjesën e mbulesës të stadiumit, për të cilin Perez kishte marrë aprovimin që në vitin 2004 por, nuk e vuri kurrë në zbatim. Gjithashtu fasada e pjesës së jashtme dhe asaj të brendshme do të ndryshojë imazh. Qëndra tregtare që ndodhet në brendësi të stadiumit “Santiago Bernabeu” me një sipërfaqe 6000 metra katror, do të shndërrohet në një hapsirë private por, ku do të ketë dhe akses dhe publiku. Pritet që aksionerët e Realit të Madridit të mblidhen dhe të diskutojnë në lidhje me këtë projekt. Në fakt mbledhjet në të shumtën e rasteve janë zhvilluar në muajin Shtator por, kësaj here ka pasur një shtyrje dhe data e caktuar është 23 Tetori, ditë që përkon me derbin e Madridit mes Realit dhe Atletico

