“Ngrohësi” dhe “Tenderë”, hetime të reja të PSP-së

Prokuroria publike speciale (PSP) në konferencë për shtyp ka njoftuar se kanë hapur dy lëndë hetuese për shkak të dyshimeve të bazuara për dëmtim të buxhetit shtetëror. Hetimi i parë ka të bëjë me projektin “Qyteti i diellit”, për çka ekzistojnë dyshime se buxheti është dëmtuar për mbi 1.4 milionë euro. Keqpërdorimi, siç thonë nga PSP, është bërë nga Ministria për transport dhe lidhje. Ndërkaq, hetimi i dytë është emëruar si “Tenderë” dhe ka të bëjë me projektin “Shkupi 2014”. Lëndët janë lexuar nga prokurorja Fatime Fetai, kurse për momentin prokurorja Lençe Ristovska është duke dhënë sqarime lidhur me situatën e mbrëmshme pas hyrjes së ekipit të tyre në hapësirat e DSK-së.

