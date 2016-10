Ngjarje tronditëse në Gostivar: Prindërit braktisin katër fëmijët e tyre

Katër fëmijë, vëllezër e motra, të gjithë të mitur, më i vogli vetëm vetë 8 vjeçarë, janë braktisur nga prindërit e tyre. Rastin në Stacionin Policor në Gostivar e ka paraqitur gjyshja e tyre, e cila nga pamundësia për tu përkujdesur për ata, ndërmerr një veprim të tillë. S.Sh. 55 vjeçare nga Banjica e Poshtme, rastin e ka paraitur sot, rreth orës 10:00, dhe sipas deklarimit të saj, djali dhe nusja e saj fëmijët i kanë braktisur që para gjashtë muajsh. Edhe pse nuk kanë jetuar bashkë, çifti bashkëshortorë nuk kanë qenë të shkurorzuar, por bara e përditshme për përkujdesin e fëmijëve të tyre i ka mbetur gjyshes financiarisht dhe në të gjitha aspektet tjera.

Nga Stacioni Policor na kanë lajmëruar për një rast ku fëmijët janë braktisur nga ana e të dy prindërve. Bëhet fjalë për katër fëmijë për të cilët kujdeset gjyshja e tyre e cila edhe e ka paraqitur rastin. Nëna edhe babi i tyre janë larguar nga familja dhe nga gjyshja e fëmijëve të braktisur kemi mësuar se babai ka shkuar jashtë shtetit kurse e ëma e fëmive është kthyer tek prindërit e saj. Bëhet fjalë për fëmijë të vegjël nga mosha 8 deri në moshen 15 vjeçare, problemi më i madh paraqitet me fëmiun më të vogël 8 vjeçar i cili sigurisht që ka më shumë nevoj për prindërit e tij. Ky veprim paraqet vepër penale dhe do të inicohet padi penale për ndjekjen e të dy prindërve nga ana e policisë për shkak të lënies dhe moskujdesit të fëmijëve.Sipas punonjësit social Bilent Karahasan, kompetencat që i jepen QPPS janë se ata mund edhe ti marrin fëmijët, megjithatë ende nuk do të veprojnë kështu, pasi ata nuk janë lënë në rrugë tërësisht.Në qendrën tonë paraqiten shumë raste të ngjajshme në të cilat ndodh që fëmijët të maltretohen, mirëpo ky është rasti i parë i braktisjes së fëmijëve. Qendra për përkujdesje sociale ofron përveç ndihmës materiale dhe këshilldhënie, ndihmon edhe në gjitha aspektet tjera që janë të domosdoshme në këta raste.

Në qoftë se ekziston ndonjë person i cili mund të kujdeset për fëmijët gjyshy apo gjyshja atëhere ai person caktohet si kujdestar i fëmijëve dhe atyre iu ofrohet ndihma jonë. Mbrenda tre viteteve të fundit pesë fëmijë janë marrë nga prindërit në Gostivar, ndërsa shkak theksohet dhuna fizike ose gjendja e rënduar financiare në familje, gjegjësisht mospasja e mundësisë për tu kujdesur vetë prindërit për fëmijët e tyre. Ndryshe, braktisja dhe maltretimi i fëmijëve paraqet vepër penale, për të cilën sipas nenit 201 nga Kodi Penal i Republikës së Maqedonisë, parashihet dënim me burg prej më së paku pesë vite. Varësisht nga pasojat përfundimtare nga braktisja, dënimi me burg mund të jetë edhe më i lartë dhe të arijë deri në 10 vite.

Comments

comments