Ngarkon “gjithë shtëpinë” në makinë dhe niset për në Maqedoni!

Në mbrëmjen e të martës, policët e kantonit Schwyz kanë kapur një «pre» mjaft interesante. Vetura e tipit Ford binte në sy menjëherë për pamjen e saj të pazakonshme. Ngarkesa të cilën pronari i saj e kishte vendosur mbi makinë dhe brenda saj, ishte larg mbi normat e lejuara, shkruan polizeinewsticker.ch.

Ajo që dukej në shikim të parë, u dëshmua shumë shpejt edhe në peshore: makina ishte plot 700 lkilogramë më e rëndë se që është e lejuar, transmeton albinfo.ch. Vetëm gjësendet shtëpiake të ngarkuara mbi kulmin e makinës e tejkalonin për 300 kilogramë peshën që e lejon ligji.

Ngasësi i veturës, një qytetar i Maqedonisë i cili jeton në Zvicër, ishte nisur me makinën e tij për pushime në atdhe, bën të ditur policia e Schwyz-it. Por, përveç faktit se nuk u lejua të vazhdonte rrugën për atje, atij iu ndalua edhe të ngiste veturën dhe u detyrua ta depononte atë në një depo autobusësh, përcjell albinfo.ch. Ndërkaq, as këtu nuk përfundon historia e 52 vjeçarit: atij do t`i duhet të përgjigjet para prokurorisë për shkeljen e rëndë të rregullave të trafikut.

