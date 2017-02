Shkup – Çmimet e shitjes me pakicë të derivateve të naftës EUROSUPER BS-95 dhe të EURODIZEL (D-E V) nga mesnata rriten për 0,50 denarë për litër, kumtoi sot Komisioni Rregullator për energjetikë.

Çmimi i ri i EUROSUPER BS-95 do të arrijë 66,50 den/lit, ndërsa i EURODIZEL 53,00 den/lit. Çmimi i shitjes me pakicë i EUROSUPER BS-98 nuk ndërrohet, përkatësisht mbetet 68,50 den/lit. Për një denarë shtrenjtohet Ekstra vaji i lehtë për amvisëri dhe do të arrijë 42,00 den/lit.