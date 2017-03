Nëse vazhdon kështu Gruevskin e pret fati i Gadafit

Pas takimit me Ministrin e Punëve të Brendshme, Agim Nuhiun, Kryetari i shoqatës së gazetareve, Naser Selmani theksoi se ka biseduar për sigurinë e gazetarëve dhe ka kërkuar nga ministri që në të ardhmen policët të kenë kujdes të shtuar për sigurinë e gazetarëve gjatë kryerjes së punës së tyre.

Ai theksoi se për herë të parë një ministër po i hap dyert halleve të kësaj Shoqate të gazetarëve dhe theksoi se ministri i ka dhënë fjalën se nga policia do te kërkohet me shumë angazhim në lidhje me sigurinë e gazetareve.

Ai fajin për incidentin e mbrëmshëm ia hodhi kryetarit të VMRO-DPMNE-së i cili sipas Selmanit nuk po lejon tranzincion të qetë të pushtetit . Ai theksoi se po që se vazhdon kështu, Gruevskin do ta pret fati i njëjtë me atë të Gafafit.