Nëse keni një televizor të tillë në shtëpi, dijeni se po iu harxhon shumë rrymë (Foto)

“Ratings Star Energy” ka ndarë një informacion të rëndësishëm për të gjithë ata që kanë dhe shfrytëzojnë në shtëpitë e tyre televizorët me Ultra HD. Është konstatuar se televizorët me Ultra HD harxhojnë energji në shtëpi me shumë se çdo mjet tjetër elektrik.

Për këtë ka reaguar edhe Këshilli i Mbrojtjes Natyrore (NRDC) që kritikon kompanitë për mënyren se si ata kanë krijuar këtë veçori e cila rritë shpenzimet familjare më këtë produkt.

Televizori me Ultra HD harxhon pesë herë më shumë se sa ai i zakonshëm dhe e rëndon sistemin elektrik në masë të madhe.

