“Nënë Tereza” dhe UEJL, nuk do të bashkohen

Është heshtur çështja e shkrirjes së UNT-së dhe UEJL-së. Gjendja aktuale politike ka ndikuar që qëndrimin të ndryshojnë edhe institucionet protagoniste. Alsat M mëson jo zyrtarisht se Bordi i UEJL-së ka vendosur përfundimisht kundër shkrirjes. Nga UEJL nuk konfirmojnë qëndrimin e Bordit, por theksojnë se janë duke punuar në hartimin e planit të ri strategjik.

UEJL mbetet në qëndrimin e njëjtë. Kjo do të thotë se Bordi tashmë është duke punuar në Planin e ri strategjik për periudhën 2017-2020. Finalizimi i këtij Plani varet në një masë edhe nga faktorë të jashtëm, duke nënkuptuar edhe vizionin e ri për arsimin e lartë në Republikën e Maqedonisë, i cili shpresojmë të shpaloset në periudhën e ardhshme, përfshirë këtu edhe përgatitjen e një kornize të re ligjore të arsimit të lartë. UEJL do të ketë rolin e vet për të asistuar në ri përcaktimin e marrëdhënieve ndërmjet institucioneve dhe shtetit, për të siguruar që struktura e sistemit të arsimit të lartë, do të punojë në favor të të rinjve dhe do të mbështesë zhvillimin ekonomik – deklaroi Demush Bajrami, Këshilltar i Rektorit të UEJL.

UNT pa qëndrim. Nga ky institucion ishin të pakapshëm për të komentuar çështjen e shkrirjes së UEJL-së. Jo zyrtarisht mësohet se vetë ushtruesi i detyrës rektor, Aziz Pollozhani është kundër shkrirjes së UNT-së në UEJL. Vetë Pollozhani ishte i pakapshëm për të komentuar informacionet.

Ministri i arsimit Pishtar Lutfiu thotë se për çështjen në fjalë nuk është diskutuar më, duke shtuar se në vullnetin e dy institucioneve nuk do të ketë ndikim cila do qeveri që do të formohet.

Këtë temë nuk e kemi diskutuar më dhe nuk ka ndonjë zhvillim sa i përket kësaj teme. Sigurisht që opsionet janë të hapura dhe kjo temë duhet të diskutohet mes dy universiteteve – tha Pishtar Lutfiu, ministër i Arsimit.

Lutfiu demanton informacionet se në MASH ekziston një elaborat i cili shpjegon se si do të duhej të funksionojë institucioni që do të përbëhet pas shkrirjes së UEJL-së dhe UNT-së.

Nuk ka në ministri një plan të tillë. Nëse ka një gjë të tillë ajo duhet të jetë mes dy universiteteve. MASH nuk ka të bëj me planin personal mes tyre – shtoi Pishtar Lutfiu.

Me themelimin e UNT-së, u hodh ideja për bashkimin e tij me UEJL-në. Megjithëse të dyja institucionet fillimisht u shprehën të hapura për një mundësi të tillë, pas kërcënimit të studentëve se do t’i tërhiqnin dokumentat, Bordi i Uejl-së miratoi vendimin e prerë që mos të bëhet shkrirja. Edhe pse një gjë e tillë nuk është realizuar, UNT vazhdon të shfrytëzojë hapësirat e UEJL-së për një pjesë të programeve studimore./Alsat-m