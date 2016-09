Nënat për vete kanë kohë mesatarisht 26 minuta çdo ditë

Më shumë se gjysma e nënave besojnë që kanë më pak kohë për veten në krahasim me kohën të cilën e kanë pasur për veten nënat e tyre, ka treguar anketa e Procter and Gamble e bërë me 100 femra.

Edhe pse gjeneratat e reja shijojnë teknologjinë e avancuar e cila ua lehtëson jetën e përditshme, nëna e sotme mesatarisht për vete ka vetëm 26 minuta në ditë.

Shkaku më i madh i kësaj është presioni që duhen të jenë prind i përkryer dhe njëkohësish të ndërtojnë karrierën, transmeton Koha.net. Për këtë arsye u mbetet shumë pak kohë për relaksim apo aktivitetet e dedikuara vetëm vetes.

Madje 48 për qind e nënave të sotme konsiderojnë që kalojnë më shumë kohë me fëmijët e vet, sesa nënat e tyre dikur, ndërsa vetëm 19 për qind konsiderojnë që definitivisht kjo nuk është e mjaftueshme.

Teknologjitë e reja më së shpeshti u shërbejnë nënave të jenë në kontakt me prindërit e tjerë, ndërsa mjeti më i mirë i komunikimit janë rrjetat shoqërore si Facebook të cilin e përdorin dy të tretat e tyre.

“Me presionin gjithnjë më të madh për të qenë nëna dhe karrieriste të përkryera, rrjetet për përkrahje janë më të rëndësishme se asnjëherë më herët. Nënat përdorin të gjitha mjetet e komunikimit për të ndërtuar komunitet të fortë dhe prandaj në rrjetin e tyre shtojnë familjet dhe miqtë për të cilët kanë nevojë, thotë udhëheqësja e hulumtimit, Kate Fox.

