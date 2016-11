Negociatat, KE: Data varet nga Shqipëria

Vetëm një javë pas publikimit të raportit të Komisionit Europian për Shqipërinë, Drejtori i Zgjerimit në KE, Christian Danielsson viziton Tiranën dhe i dërgon një mesazh klasës politike, se tashmë gjithçka varet nga vetë Shqipëria për datën e çeljes së negociatave.

“Siç është gjithnjë rasti me procesin e zgjerimit do të jenë pikërisht përpjekjet e Shqipërisë, meritat që do të ketë vetë Shqipëria që do të përcaktojnë se cilat do të jenë hapat e mëtejshme që do të hidhen në lidhje me Shqipërinë. Besoj që e mbani mend që rekomandimi pozitiv që ka dhënë Komisioni Europian, e ka bërë në mënyrë të qartë që kjo do të jetë në varësi të zbatimin të besueshëm dhe të mirë të Reformës në Drejtësi në përgjithësi, e në veçanti të ligjit për vetingun”, deklaroi Christian Danielsson, Drejtori i Zgjerimit në KE.

Për ministren e Integrimit, Klajda Gjosha, ajo që ka rëndësi nuk është data, por zbatimi i Vettingut.

“Data në vetvete nuk është e rëndësishme. Ajo datë që është e rëndësishme është presioni që të gjithë ne mund të bëjmë për të nisur sa më parë procesin e vettingut. Kjo do të jetë dhe data kur Shqipërisë do t’i jepet mundësia për të vazhduar me bisedimet për anëtarësim”, u shpreh Gjosha.

Christian Danielsson u ndal edhe tek procesi zgjedhor dhe ndikimi që ai mund të ketë në çeljen e negociatave, duke theksuar se zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë të domosdoshme për çdo vend që është i përfshirë në procesin e zgjerimit.

