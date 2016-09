Në zgjedhjet e 11 dhjetorit do të garojnë disa blloqe shqiptare

Të vogla janë gjasat që partitë e reja opozitare të bashkohen në zgjedhjet e 11 dhjetorit në një bllok të përbashkët, kundrejt BDI-së dhe PDSH-së, shkruan gazeta Utrinski Vesnik.

Sipas kësaj gazete, vështirë se Lëvizja Besa dhe LR-PDSH mund të gjejnë gjuhë të përbashkët për koalicionim parazgjedhor.

<“Për këtë arsye në zgjedhjet e 11 dhjetorit me siguri do të paraqiten katër blloqe shqiptare: BDI, PDSH, Uniteti, Lëvizja Besa dhe një pjesë e RDK-së, si dhe LR-PDSH me një pjesë të RDK-së”, shkruan Utrinski Vesnik, duke vlerësuar se problem shtesë për unifikimin e partive opozitare paraqesin ndarjet në RDK dhe PPD, të cilat funksionojnë me udhëheqësi paralele.

