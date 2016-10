Në Serbi, emision televiziv pornografik ‘Happy’ – VIDEO 18+

Serbia ka avancuar shumë përsa i përket etikës në media. Për të gjithë ata persona që s’kanë mundësi të shikojnë pornografi në televizion, të shtunën në mbrëmje filloi emisioni më i ri i quajtur ‘Happy’.

Ky emision do të jetë pothuajse në të njëjtin nivel me filmat pornografik, edhe pse jo aq sa do të donin pjesa më e madhe. Por, do të ketë skena mjaftueshëm(aq sa mund të quhen edhe perverse) sa për të ngacmuar imagjinatën e meshkujve, dhe jo vetëm.

Ky program faktikisht ngjason me një reality show dhe zhvillohet brenda një shtëpie, pak a shumë si ato të Big Brother. Në këtë shtëpi që është e tejmbushur me femra, hyjnë meshkuj të moshave të ndryshme të cilët përjetojnë eksperienca të mrekullueshme.

Për më tepër ndiqni video.

Comments

comments