Në harresë rruga Tetovë – Prizren dhe terminali në Jazhnicë

Në rajonin e Pollogut shteti vazhdon që të mos përfill kërkesat reale të sektorit të biznesit dhe të Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Dy nga më shumë projektet jetike që kërkohen edhe nga ana e popullatës, siç është hapja e rrugës Tetovë-Prizren dhe terminali në Jazhincë ende nuk janë në agjendën e vet qeverisë. Madje, këta dy projekte janë lënë anash dhe nuk janë përmendur aspak gjatë fushatës parazgjedhore të zgjedhjeve të 11 dhjetorit.

“Me plot përgjegjësi e them se investimet kanë çaluar në përgjithësi por në veçanti në rajonin e Pollogut vite me radhë dhe nuk po shoh se kemi një fokus në vitin që apo kemi hyrë sepse mungojnë në shumë agjenda. Nëse nuk parashihet një projekt i caktuar gjatë përpilimit të buxhetit, sepse ai mbetet për tu dyshuar që të realizohet dhe përderisa ne flasim akoma për studime fizibiliti, jemi larg të realizimit, i cili është emergjent, i cili duhej të bëhej që dje dhe si pasojë pastaj kemi anashkalimin e bizneseve tona kur dihet se këta produkte përfundojnë në tregun shqiptarë. Në raport me tregun kosovar numrat janë shqetësues në vazhdimësi falë këtyre politikave negative që udhëheq ky shtet”, thotë për gazetën KOHA, Menderes Kuçi, ish kryetar i OEMVP-së, tash anëtar i kryesisë.

Sipas tij, gjithnjë është kërkuar dhe insistuar ne hapjen e terminaleve doganore dhe rrugëve të reja, por krahas deklarimeve publik në praktikë nuk është bërë asgjë.

“Përderisa një biznesi nga Tetova i duhen 20 minuta për të arritur në Jazhincë, ai duhet të bëjë 100 kilometra tjera dhe të pret radhë në Bllacë, mund të thuhet se sa është i stimuluar ai, kurse zhargoni i politikanëve është të eksportojmë, e kështu me radhë por aty fshihet diçka tjetër. Kush të eksportojë, kompanitë e vet qeveritarëve, apo të atyre kompanive që e kanë arritur kapitalin në bazë të mundit të vet. Ne kemi sensibiluar edhe faktorin politik që ti jepet përparësi hapjes së terminalit në Jazhincë, hapjen e rrugëve, ndryshimit të barrierave doganore, sidomos me tarifat që nuk janë të harmonizuara me këta dy shtete” thotë ai.

Edhe viti që po e lëmë pas sipas njësheve të rrethanave ekonomike ka qenë shumë I vështirë dhe ata nënvizojnë se i njëjti asnjëherë mos të rikthehet.

“Viti 2016 mund të cilësohet si një vit që nuk dëshirojmë të rikthehet. Në raport me rajonin tonë kjo nuk ka bërë përjashtim, në klimën e përgjithshme që ka pasur vendi në aspektin ekonomik. Kjo si pasojë në impaktin që ka pasur ambienti politik ndaj situatës ekonomike dhe kjo falë shumë rrethanave ku bartësit e politikbërjes të gjithë këtë ia kanë faturuar situatës tejet të tensionuar politike dhe faji gjithmonë kërkohet diku tjetër dhe jo tek vetvetja. Shpresoj që në të ardhmen të mos sajohen situata të këtilla të panevojshme dhe barrën në fund ta bart populli. Popullata në vazhdimësi po varfërohet, ne kemi një dukuri ku shtresa e mesme po zhduket dhe kalon në një shtresë sociale, në një vend ku promovohen politikat sociale, por që nuk është e njëjtë për të gjithë, në këtë rast shumë kategori anashkalohen pa mos hyrë edhe tek etnitetet, sepse këtu mbisundon përkatësia politike se sa ajo etnike apo fetare”, thotë Menderes Kuçi, anëtar i kryesisë së Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore.

Ekonomistët vlerësojnë se për ndryshim të kësaj nevojitet që faktori politik në vend sidomos shqiptarë të jetë më këmbëngulës në kërkesat dhe të jetë pjesë e vendimmarrjes për sa i përket aspektit ekonomik me qëllim që rajoni veriperëndimor të mos anashkalohet gjatë projekteve kapitale që janë në interes edhe të bizneseve por edhe të popullatës./Koha