Në ethet e fushatës elektorale

Shkruan: Medai Shaholli

Risia e këtyre zgjedhjeve të parakohshme është se pinjollët të sistemit të vjetër ish- jugosllav sapo kanë dalë nga veza dhe janë vënë në lëvizje duke vepruar pas maskës së socialdemokratëve maqedonas të LSDM-së, gjithandej nëpër vendbanimet shqiptare. Ata po kërkojnë votën shqiptare për socialdemokratët që sipas tyre do ta shpëtojnë vendin nga varfëria dhe mjerimi. Dy nga më të dalluarit e kësaj partie janë Muki dhe Mondi të cilët duket se kanë bindur ish- simpatizantë të sistemit të kaluar dhe një pjesë të injorancës shqiptare se ata, do të ndërtojnë një shtet social e të barazisë mes etnive të ndryshme dhe premtime të tjera të parealizueshme si këto. Lideri i LSDM-së Zoran Zaev, disa herë është prononcuar për barazi gjuhësore të shqipes në Maqedoni. Ky është karremi që ka tërhequr injorancën shqiptare dhe të pakënaqurit nga keqqeverisja e DUI-t me VMRO -në.

Duke besuar nga premtimet pa mbulesë dhe larg pushtetit kjo shtresë e shqiptarëve ka mbështetur hapur LSDM-në dhe Zaevin, si çudibërësin dhe humanisti që do të garantojë vende pune për të zhgënjyerit shqiptarë. Zaevi nga ana e tij nuk është aq i marrë sa të mërzisë maqedonasit e tij që kanë një vrer të mbledhur antishqiptar dhe nuk pranojnë që lideri i tyre t’i plotësojë kërkesat e lypsarëve shqiptarë për zyrtarizim të gjuhës shqipe në tërë vendin. Ai është i vetëdijshëm se kjo do të ishte vetëvrasje politike. Zaevi nuk është më pak patriot maqedonas se Gruevski, ata të dy përbëjnë dyshen antishqiptare. Këtë nuk ia shpif askush. Premtimet para fushatës elektorale janë gjepura dhe dokrra, pallavra dhe përralla me mbret. Ata nuk kanë dhënë prova se janë për ndryshime në kushtetuese ku do ndryshonte statusi dhe përbëbërja dhe definimi i shtetit që duan të ndërtojnë. Përderisa s’ka asnjë gatishmëri për këto ndryshime radikale, propaganda e fushatës elektorale për gjoja barazi mes shqiptarëve dhe maqedonasve me qeverisjen e LSDM-së janë një ëndërr e keqe dhe si e tillë nuk është e besueshme dhe e pranueshme për shumicën e shqiptarëve .

Kalkulimet e partive politike shqiptarëve në zgjedhjet e dhjetorit parë me zyzet e tyre, tejkalojnë ç’do parashikim. DUI nga ana e saj del e dërmuar nga aferat korruptive dhe skandalet e panumërta gjatë qeverisjes së saj të dështuar në qeveritë e koalicioneve me VMRO. Megjithatë, DUI mbetet sipas sondazheve partia e parë shqiptare më e votuar. Llogaritjet në favor të saj shkojnë me 8-10 vende në parlamentin e ardhshëm.

As koalicioni i opozitës mes tre partive LR-PDSH, Uniteti dhe RDK, së bashku nuk mjafton për ta mposhtur DUI – in, ata nuk i kalojnë 4 deputetë, kështu që DUI i fiton së paku 8 deputetë, 10 vende afërsisht i marrin opozita tjetër që do të thotë Besa 5 dhe DPA 5 veç e veç, që në total bëjnë 24 vende. Ky është maksimumi i mundshëm që do fitojnë shqiptarët për shkak të shkaprderdhjes së votës shqiptare ! Kjo nuk shpie askund, pasi të përçarë dhe me këtë paraqitje të shqiptarëve VMRO dhe LSDM, do të fërkojnë duart . Nëse partitë shqiptare do kërkonin me këmbëngulje një njësi zgjedhore gjithë Maqedonia dhe me dy koalicione të mëdha do mund të arrinin në 40-45 deputet që do të thotë bllokim të çdo qeverie koalicioni pa votën shqiptare s’bëhej qeveri as ligj as shtet asgjë….. Kuislingët shqiptarë dhe partitë e tyre duan të përfitojnë leverditë e pushtetit për interesa të ngushta dhe jo për interesa të përbashkëta kombëtare . Kjo është politika e shthurjes shqiptare në këtë vend. Në rastin e parë fiton VMRO, e merr DUI-n në qeveri dhe mbyllet çështja jonë. Në rastin e dytë mund të marrë të pabesët dhe besëprerët prap mbyllet çështja. Në rastin e tretë nëse fiton LSDM, merr besëprerët ose opozitën e bashkuar ose DPA dhe le DUI-n në opozitë. Kështu, me shqiptarët e përçarë dhe me këtë qasje të partive politike shqiptare për të ardhmen tonë, do presim dekada me radhë duke lypur në shkallët e Parlamentit të Maqedonisë, status, gjuhë, barazi, federalizim……. Kësaj i thonë shkurt : prit gomar të mbij bar… !!!

