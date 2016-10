Ne e kemi hashashin në tru!

Nga Artan Fuga

Ore mos jemi bërë komb idiotësh ne duke parë televizor!!!

Se ndryshe si t’a shpjegoj ore burra! Gjithë vitin mbjellim hashash, pastaj e bëjmë hasha, pra e mohojmë në mënyrë zyrtare, dhe pastaj e shkatërrojmë, e fusim në burg njerëzit që e eksportojnë apo shesin hashash.

Hashash!

Hasha!

Shashka!

Po mirë mo po nuk dimë që tjetër të bëjmë veçse të prodhojmë gjëra të ndaluara ne!

Po mirë mo nuk kemi turp që ekonomia jonë, prodhon gjëra që pastaj i shkatërrojnë organet e rendit!

Ta zemë sikur Amerika të prodhojë nga NASA anije kozmike dhe pastaj policia, t’i shkatërrojë…

Ore e quajmë hashashin ne si pjesë e buxhetit apo jo mo,

Po prishet pasuria e kombit mo! Duhen dënuar ata që mbjellin hashash, por edhe ata që prishin hashashin mo! Prishin pasurinë publike mo!

Po mirë mo mirë, hajde zëre se nuk ka qeveritarë që përfitojnë prej hashashit, e bëjnë hasha hashashin, hajde se si me zemër të mirë po e pranoj rrenën e tyre, por turp mo nuk na vjen pak që polici të ne shkatërron atë që prodhon bujku mo!

Po si nuk na vjen turp mo, të fusim kokën nën batanije dhe të ulurijmë mo brenda saj!

Po kalanë e Rozafës do të vazhdojmë të ndërtojmë ne mo çdo vit dhe ta shkatërrojmë çdo vit.

Shohim lajme në televizion që kapen me hashash, mo! Sukses mo, sukses! Po turp mo nuk ka ministri i bujqësisë, i ekonomisë, i financave, që produktin e ekonomisë së tyre e prish ministri i policisë mo!

Po kjo është qeverisja mo?

Hajde Henri Cili hajde! Më thotë se nuk do të merret me politikë në ditë festash e qokash, dhe pastaj merret me propagandë në ditë të zakonshme.

Propopagandë mo, se mos po mbjell hahahahhashash!

Ne mbjellim hashash me shkollë të lartë mo!

Ore budallajo, a nuk thua shyqyr që prindërit mbjellin hashash mo, që t’u japin ca lekë kalamajve të vijnë të paguajnë masterat mo, se kemi ngel pa studentë mo! E po ngelëm pa studentëe mo, ngelim dhe pa rroga mi!

Pastaj me ato lekë mo, ngremë dhe media mo, dhe me ato media mo, lëvdojmë edhe politikën ekonomike të hashashit mo. Dhe ata prodhojnë hashash, pastaj, përsëri me lekët e hashashit…. Cikël ekonomik mo, as ciu as viu… Violinë mo fare! Mo!

Ore mos jemi bërë komb idiotësh ne!

Hajde vallja rrotullo, mo, si mendja kur pi hashash. Budalla je ti mo? – që nuk kupton më bërtet te veshi Qenan K.-ja.

Njera ministri prish punën e tjetrës mo!

Kjo është racionale mo?

Dhe pastaj hamë hashash nga ajri, mbjellim hashash, kapim hashash, shkatërrojmë hashash, pimë hashash, bëjmë lajme me hashash, bëjmë politikë me hashash, opozitë me hashash,

Ne e kemi hashashin në tru mo!

U pika që nuk më bie se nën çfarë qeverisje jetoj!

Mua mo mua të më bjerë, që mendoj sikur pi hashash, se qeverisja mirë e ka mo, rrotaxhile, vjen rrotull, mo, mbjell hashash dhe prish hashash.

Katundari mbjell hashash, pastaj paguan taksa për shtetin, pastaj shteti paguan policë që ta prishin hashash, po kjo është për të vënë kujën mo, jo për të qarë mo jo, se ata që bijnë hahahashash, nuk qajnë po qeshin, mo, hahahahahaha, ha hashash, pi hashash, kap hashash, bluaj hashash,

Cfarë diskutoni të enjten në televizionin e hashashit mo!

Na e bëtë mendjen hashash, jo mua mo, por këtij populli që mbjell hashash, dhe e ka fajin vetë mo, si tha avokati i hashashit mo!

Kjo nuk është qeverisje mo, kjo është batërdi mo, mbill hashash, prish hashash, kap hashash, burgos hashash, fito lekë nga hashashi.

Ne dënojmë atë që na mban ekonominë mo.

Sikur Gjermania të prishi me polici Benzat mo!

Sikur Europa të prishi me Euleks airbus-in mo!

Sikur Franca të prishi me policë Trenat e shpejtë mo!

Sikur Amerika të prishi me policë anijet kozmike mo!

Ore, ka pilot në avion apo jo mo!

Ore mos jemi çmendur ne!

Ore mos ka ndikim hashashi edhe nga ajri që thithim mo!

Aman mo vini ca ventilatorë të fuqishëm në dritaret tuaja ta fryjë erën e hashashit këtej nga ne mo, nga populli, që të paktën të shpëtojmë udhëheqjen mo!

