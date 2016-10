Të rritesh me dashurinë për skuadrën tënde, për vendin tënd... Ta duash atë në fitore e humbje, e të fluturosh nga gëzimi si Shqiponjë, pas një ndeshjeje si kjo. Gëzuar Shqipëria ime! Fitorja është e jotja.

Përfaqësuesja e Kosovës dhe Kombëtarja e Shqipërisë do të luajnë për herë të parë në orare të ndryshme në kuadër të xhiros së tretë të eliminatoreve të botërorit “Rusi 2018”.

Në orën 18:00 Kosova do të luajë përballë Ukrainës, ndërsa Shqipëria e De biasit do të përballet me Spanjën në orën 20:45.

Në ndryshim nga dy ndeshjet e para ku tifozët është dashur të përcaktohen nëse do shikojnë Kosovën apo Shqipërinë, tashmë të dielën dy kombëtare do të luajnë në orare të ndryshme.

Comments

comments