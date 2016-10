Ndryshon formula në festivalin e RTSH-së, ja si do të zgjidhet kënga për Eurovizion

Producenti Florent Boshnjaku sot ka thirrur mediat dhe këngëtarët e interesuar në një konferencë për shtyp bashkë me përfaqësuesit tjerë të festivalit si Alfred Kaçinari, Shpëtim Saraçi, Genti Rrushi dhe Bojken Lako.

Edhepse ishin pak të interesuar sot në konferencë për festivalin i cili zgjedh këngën shqiptare që do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovizion, sot u bë e ditur se është shtyrë data e pranimit të këngëve në këtë festival, shkruan lajmi.net.

Deri më 24 tetor të gjithë këngëtarët e interesuar mund të paraqesin projektet e tyre për të marrë pjesë në festivalin e 55-të të Radio Televizionit Shqiptar.

Nga faza e parë e konkurimit do të zgjidhen 24 këngë të cilat do të këndohen ‘live’ në dy netët gjysmëfinale ndërsa vetëm 14 prej tyre do të kalojnë në finale të festivalit në Dhjetor të këtij viti.

Një ndryshim që është bërë këtë vit është se përveç këngës fituese e cila do të udhëtojë drejt Ukrainës, edhe vendi i dytë dhe i tretë do të jenë pjesë e ekipit shqiptar në “Eurovizion”.

Florent Boshnjaku ka treguar se këtë vit është bërë një ndryshim edhe në mënyrën e zgjedhjes së këngës fituese sa i përket jurisë.

Përveç jurisë profesionale, këtë vit është krijuar edhe një juri tjetër e përbërë nga mediat dhe publiku të cilët do të votojnë për këngën më të mirë shqiptare.

Kënga fituese do të zgjidhet nga juria profesionale dhe nga publiku e media, një ndryshim ky që përfshin edhe publikun në përzgjedhjen e këngës.

Në këtë konferencë u panë të pranishëm edhe disa artistë të cilët ende nuk dihet nëse do të jenë pjesëmarrës në festival. Flaka Krelani, Neki Emra e Albina Kelmendi u panë sot bashkë me gazetarët por nuk dhanë ndonjë prononcim nëse do t’i shohim në festival.

Përfaqësuesit e festivalit të 55-të premtuan spektakël këtë vit dhe ndryshime të tjera të cilat do të bëhen të ditura në ditët në vazhdim.

