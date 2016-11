NBA, Westbrook dhe San Antonio në rrugën e rekordeve

Russell Westbrook nuk di të ndalet. Shtatlarti i Oklahoma City Thunder regjistroi një tjetër triple double për të barazuar rekordin e LeBron James. Ylli i Oklahomas ndihmoi skuadrën e tij në suksesin 106-88 ndaj Detroit Pistons. Me 17 pikë, 13 ribaunde dhe 15 asiste, Westbrook e çon në 44 numrin e triple double gjatë gjithë karrierës së tij, po aq sa “Mbreti” nga Ohio.

Në sfidën e dytë të mbrëmjes, Memphis arriti një fitore shumë të vështirë në transfertë ndaj Miami Heats 110-107. Finale e çmendur në Florida ku Mike Conley realizoi 11 nga 21 pikët në total vetëm në tre minuta. Nuk zhgënjeu as spanjolli Marc Gasol me 28 pikë. Ndërkohë, Charlotte Hornets hakmerret për humbjen në ” Madison Square Garden” duke kaluar Neë York Knicks 107-102. Ishe vendimtar Kemba Walker që me 28 pikët e tij ndihmoi ekipin jugor, ndërsa për skuadrën nga “Molla e Madhe” Kristaps Porzingis regjistroi 25 pikë por të pamjaftueshme për të shpëtuar Knicks-at nga disfata. Me këtë fitore, Charlotte rikthehet te suksesi pas 4 humbjeve rresht.

Në Perëndim, San Antonio konfirmohet e pamposhtur në transfertë duke dominuar edhe në Washington 112-100. 24 pikë për Aldridge dhe 20 të tjera për Parker rezultuan fatale për skuadrën kryeqytetase. Kjo ishte fitorja e dhjetë rresht për San Antonion jashtë shtëpie. Teksanët ngjiten në vendin e 5 të klasifikimit të skuadrave që në fillim të sezonit regjistrojnë një arritje të tillë. Të papërmbajtshëm edhe nënkampionët e Golden State që arritën fitoren e 11 rresht duke konfirmuar momentin pozitiv që po kalojnë. 115-112 regjistroi tabela elektronike në fund të takimit kundër Minesotta Timberwolves ku Curry e Durant regjistruan në total 62 pikë.

