Lojerat parasezonale ne NBA kane filluar, dhe sa duket ka shume ndeshje interesante.

Kete me shume e treguan mbreme ekipi i Pheonix Suns, ku duke humbur me rezultat – 30 pike, rikthehen fuqishem kunder Utah Jazz dhe e perfundojne ndeshjen me 111-110.

Per me shume ndiqeni videon.

