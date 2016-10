Myslimanin e largojnë nga avioni pasi tha fjalën ”Inshallah”

Një burrë mysliman, i diplomuar në Shkenca Politike, u detyra të largohet nga avioni i Southwest Airlines, pasi një pasagjer i rastit e dëgjoi atë derisa fliste në gjuhën arabe përmes telefonit, me dikë tjetër.

Khairuldeen Makhzoomi, u largua nga aeroplani në Aeroportin Ndërkombëtar të Londrës, këtë vit.

Pasi ishte rehatuar në avionin në fjalë, Makhazoomi 26 vjeçar, bëri një telefonatë dajës së tij në Baghdad, duke i treguar se sa i kënaqur ishte kur i kishte shtruar një pyetje sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Ban Ki- Moon, gjatë një darke vetëm një ditë më parë.

Sipas rrëfimit të Makhazoomit, para se ai të përfundonte thirrjen, ai kishte përdorur shprehjen arabe ‘’Inshallah’’, përcjellë Klan Kosova.

Por pastaj ai vërejti një grua e cila po qëndronte pranë tij, derisa po bisedonte në telefon. Në fillim ai mendoi që gruaja në fjalë, ishte irrituar si pasojë e tonit të lartë të zërit të tij gjatë bisedës po pastaj gjithcka doli të jetë ndryshe.

‘’Një djalë, erdhi së bashku me oficerë policie, për të paktën dy minuta – nuk munda të besoja se sa të shpejt ishin ata. Ata më thanë që të dal jasht aeroplanit’’ the për CNN, 26 vjeçari.

Një agjent e shoqëroi atë jashtë dhe e kishe pyetur atë, pse ai ishte duke folur në arabisht, gjithnjë duke iu referuar klimës së sotme politike.

‘’Ju duhet të jeni shumë i sinqertë me ne rreth asaj që keni thënë për dëshmorët. Na tregoni gjithçka dini rreth dëshmorëve’’ i ishte referuar agjenti në fjalë, pasagjerit mysliman i cili kishte përdororur vetëm fjalën ‘’Inshallah’’ gjatë bisedës së tij në telefon, zhvilluar me dajën e tij.

Sipas Khairuldeen, ‘’SHBA është vendi i lirisë – Njerëzit respektojnë sundimin e ligjit. Si mund të poshtërohen njerëzit në një mënyrë të tillë? Ky ishte shok i vërtetë’’, ka përfunduar ai për The Independent.

Ai kishte pranuar poashtu se ka jëtuar nën regjimin e Sadam Huseinit. ‘’E di se çfarë diskriminimi kam përjetuar’.

Khairuldeen Makhzoomi, për shkak se përdori fjalën ‘’Inshallah’’, që do të thotë ‘’ Me ndihmën e Zotit’’, nuk u lejua të shkojë në Oakland. Ai u detyra të rezervojë fluturim tjetër në Delta.

Ndërkaq agjencioni Southëest Airlines, me të cilin do duhej të udhëtonte pasagjeri në fjalë, nuk doli me asnjë koment lidhur me këtë.

