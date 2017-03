Mourinho i frikësohet fushës në Rusi

Manchester Utd ka ndër sfidat më të vështira në të 8-tën e finales së Europa League. ‘Djajtë e Kuq’ do të luajnë në konak të ekipit rus, Rostov, por që fusha e tyre konsiderohet si shumë e vështirë nga trajneri i Manchester Utd, Jose Mourinho. Skuadra angleze udhëton për rezultat të favorshëm në takimin e nesërm që luhet në orën 19.00, por brenga kryesore e tyre është fusha e lojës. Mourinho ka kritikuar gjendjen e fushës së Rostovit, duke thënë se ajo as që mund të quhet fushë. Ai nuk e dinë se do të luaj apo jo edhe futbollisti armen Mkhitaryan. “Është e vështirë për mua të besoj se do të luajmë në atë fushë, nëse mund të quhet një fushë. Nuk e di se çfarë përbërje të përzgjedh, nuk e di nëse Mkhitaryan do të luajë. Prisja një sipërfaqe më të mirë. Është një fushë shumë e përafërt me atë të Pekinit”, shpreh shqetësimet Mourinho. Ndeshja luhet në stadiumin “Olimp – 2” dhe për fushën e saj Mourinho e ka njoftuar edhe një zyrtar të asociacionit më të lartë të futbollit evropian, UEFA. “I shpreha shqetësimet e mia një zotërie nga UEFA. Ai thjesht më tha se lojtarët janë të siguruar, kështu që çfarë do t’i ndodhë nuk do të jetë një problem. Isha duke analizuar këtë kundërshtar shumë të mirë për të cilin nuk kemi folur ende. Në ndeshjet kundër Bayernit, Ajaxit dhe Atletico Madridit fusha mu duk shumë më e mirë. Jam shumë i befasuar me atë që gjeta këtu”, tha Mourinho. Manchester Utd synon që të fitojë Europa League, pasi që automatikisht ia siguron biletën për në garat e ardhshme të Champions League. ‘Djajtë e Kuq’ janë në vend të gjashtë me 49 pikë në Premier League, por kanë një ndeshje me pak të zhvilluar pas 27 jave të luajtura deri më tash.