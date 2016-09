Mourinho do me çdo kusht fitoren ndaj Zorya

Jose Mourinho kërkon përqëndrim nga skuadra e tij në ndeshjen e kësaj të Enjteje ndaj ukrainasve të Zorya Luhansk. Trajneri portugez në konferencën për shtyp theksoi se Djajtë e Kuq e kanë të nevojshme fitoren në këtë përballje pasi në të kundërt do të ndërlikonin jo pak pozitat e tyre në grupin A.

“Kjo ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Të jem i sinqertë i kemi të nevojshme tre pikët në këtë takim. Nëse nuk fitojmë ndaj Zoryas do të na mbeten në dispozicion edhe 4 ndeshje. Me vetëm 12 pikë në dispozicion gjërat do të vështirësoheshin për ne. E përsëris duhet ta fitojmë patjetër këtë ndeshje”.

Në ndeshjen ndaj Feynoord-it, të cilën United e humbi me rezultatin 1-0, Mourinho la pushim disa nga titullarët por këtë herë një gjë e tillë nuk do të përsëritet, madje trajneri luzitan konfirmoi praninë në formacionin titullar ndaj Zoryas të sulmuesit suedez Zlatan Ibrahimovic.

“Zlatan do ta nisë ndeshjen që nga fillimi. Ne kemi dy ndeshje në këto 4 ditë dhe pastaj dy javë pushim kështu që Ibrahimovic do të ketë kohë për të pushuar. Martial është gjithashtu gati për sfidë. Ai është riaftësuar plotësisht dhe do të luajë ndaj Zoryas”.

