Motra e Encës reagon pasi dëgjoi këngën e Stresit

Uindi edhe pse nuk përflitet shpesh në media, herën e kaluar ishte në qendër të vëmëndjes pasi publikoi një video ku po dëgjonte dhe lëvizte nën ritmet e këngës së rivalit të ish bashkëpunëtorit të motrës së saj, Stresit.

Dhe kjo pikërisht menjëherë pasi Noizy përjashtoi Encën nga grupi OTR. Megjithatë Uindi nuk ka vonuar me përgjigjen e saj kundër portaleve.

“Mos i merrni kaq seriozisht postimet e mia. Nuk kam lidhje me showbiz-in dhe ajo ishte një koinçidencë. Mos urreni”, shkruan ajo.

Me këtë postim Uindi lë të kuptohet se nuk ka asgjë personale me reperin i cili prishi marrëdhënien me motrën e saj.