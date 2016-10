Moto Gp, Dovizioso triumfon në Sepang

9 fitues të ndryshëm në 17 gara, ky është një sezon rekordesh në Moto Gp. Në Malajzi mbi pistën e Sepang u zhvillua një tjetër garë spektakolare. Reshjet e shiut bënë gjithcka të paparashikueshme dhe në fund fati i buzëqeshi Ducatit të Andrea Doviziosos që arriti suksesin e tij të parë në këtë sezon. Ishte një triumf i gjithi italian ai në Malajzi sepse i dyti në Sepang u pozicionua Valentino Rossi ndërsa podiumi u kompletua nga Jorge Lorenzo që e mbylli garën në vendin e tretë. Për të fituar në një pistë të tillë duhej shumë kujdes dhe mbi të gjitha të mos rrezikoje deri në limite. Nuk bënë dicka të tillë kampioni i saposhpallur i Botës Marc Marquez por edhe Cal Crutchlow e Andrea Iannone të cilët përfunduan të gjithë jashtë piste, duke u tërhequr nga gara. Nisja e garët u shty nga komisarët me 15 minuta për shkak të kushteve jo të mira të pistës e cila ishte përmbytur nga reshjet e shumta të shiut. Pikërisht kushtet e motit dhuruan një garë të paharrushme për Andrea Dovizioson i cili fitoi për herë të parë një garë me Ducatin ndërsa ky ishte suksesi i dytë në karrierë për pilotin italian.

Një fitore e merituar kjo për Dovin i cili përvec se u nis nga pole-position regjistroi edhe xhiron më të shpejtë në garë. Falë këtij suksesi u vendos edhe një rekord absolut pasi për herë të parë në historinë e Moto Gp, 9 pilotë të ndryshëm fitojnë të paktën nga një garë një sezon të vetëm. Të kënaqur me paraqitjen e tyre edhe Rossi e Lorenzo që në Sepang ndanë vendin e dytë dhe të tretë, me Doktorin që një garë përpara fundit siguroi edhe matematikisht vendin e dytë në klasfikimin e përgjithshëm. Ishte një garë me të vërtetë spektakolare ajo e Sepangut me Marquez, Iannonen e Crutchlow që në tentativë për tiu bashkangjitur grupit kryesues përfunduan në tokë. Pas Lorenzos në Malajzi u pozicionuan me rradhë, Hector Barbera, Loriz Baz, Maverick Vinales, Alvaro Bautista e Jack Miller.

