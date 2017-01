Moti sot, me reshje bore

Gjatë ditës së sotme vendi ynë do të vazhdojë të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me origjinë polare, ku vende-vende do të ketë reshje bore me intensitet të dobët.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik, nga pasditja e së mërkurës pritet të vijnë masat e ajrit nga ana e jug-perëndimit të cilat do të zbusin këtë gjendje të acarit.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -22 deri -17 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet -11 deri në 1 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike do të mbetet mbi vlerat e normales.