Mogherini: Ivanov të jap mandatin për formimin e qeverisë së re – VIDEO

Shefja e diplomacisë evropiane Federika Mogerini pas takimit me liderët e partive dhe presidentin Ivanov kërkoi nga ky i fundit të rikthejë edhe një herë vendimin e një dite më parë për mos ti dhënë mandatin Zoran Zaevit. Mogerini kërkoi respektimin e kushtetutës dhe ndarjen e mandatit për shumicën e deputetëve. Mogerini iku nga Shkupi me porosi të qartë për politikanët që të veprojnë shpejtë.

Presidenti Ivanov të reflektojë mbi vendimin që mori dhe të japë mandatin për formimin e qeverisë së re shumicës parlamentare ashtu siç e parashikon kushtetuta e vendit. Partitë të mbahen nga çfarëdo retorike nxitëse që mund të çojë vendin në një konflikt ndëretnik dhe politik. Aktorët politik duhet të kenë parasysh që Maqedonia është shtet multietnik dhe të drejtat e të gjithëve duhet të respektohen. Për ato që më njohin, unë jam promotore kryesore e integrimit të te gjithë rajonit në strukturat e Be-së. Politikanët duhet të vazhdojnë negociatat për formimin e qeverisë sa më shpejt. Situata është e komplikuar, prandaj të dilet nga kjo situate, jo për Bashkimin Evropian por për Maqedoninë. Besoj se është e mundur qe mund te arrihet një shumicë në parlament dhe të tejkalohet kjo krizë instiucionale. Maqedonia është një vend i komplikuar ne një rajon te komplikuar, prandaj shpresoj të bëhet maksimumi për të dalë sa më parë nga kjo krizë. Integrimi i vendit duhet të vazhdojë. Bashkimi Evropian është i interesuar që vendi të eci përpara me reformat. Sapo të kthehem në Bruksel, do të njoftoj të gjithë përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-së për situatën në Maqedoni – deklaroi për mediat Shefja e Diplomacisë Evropiane Federika Mogerini.

Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federika Mogerini, ka filluar takimin me të gjithë liderët e partive politike parlamentare. Në takim pritet të diskutohet situata aktuale politike me theks të veçantë vendimi i presidentit, Gjorge Ivanov, për mos dhënien e mandatit liderit të LSDM-së Zoran Zaev.

Në takimin me Mogherinin VMRO-DPMNE-ja përfaqësohet nga Nikolla Gruevski i shoqëruar nga Nikolla Popovski, Nikola Todorov dhe Aleksander Nikollovski. Ndërkohë Zoran Zaev është nën shoqërinë e Radmilla Sheqerinskës, Oliver Spasovskit dhe Damjan Mançevskit. BDI-ja përfaqësohet nga Ali Ahmeti i shoqëruar nga Artan Grubi. BESA me Billal Kasamin të shoqëruar nga Afrim Gashi dhe Fadil Zendeli dhe PDSH-ja me Menduh Thaçin.