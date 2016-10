Mirel Josa “tradhëton” Shkëndijën e Tetovës

Mirel Josa është trajneri i ri i Tiranës, mësohet se trajneri i njohur ka firmosur me klubin bardheblu, dhe se Ilir Daja është larguar nga puna. Vendimi mesohet se është marrë sot në mbledhjen që presidenti Refik Halili kishtë deklaruar se do të bëhët, për vendimin sesi do jetë e ardhmja e stolit bardhblu. Josa vjen pas largimit këtë verë nga Skëndërbeu ku fitoi edhe 4 tituj rrjesht, ndërsa tani kthehet tek ekipi që e ka drejtuar edhe me parë.

Mirel Josa deri dje ishte në planet e Shkëndijës së Tetovës, këto bisedime i kishte konfirmuar vet Josa, transmeton Shqipmedia.

