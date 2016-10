Ministri “bedel” i BDI-së krenohet me pobratimin e Gruevskit

Ministri Ministri i Ekonomisë, Driton Kuçi Kuçi ka postuar në profilin e tij në Facebook, fotografi ku shihet në tubime të BDI-së në moshë fëmijërore.

“14 vite krenari. Ne u ritëm e u burëruam, ti KOMANDANT je më i fortë se asnjëherë më parë! Me #Ali #Ahmetin”, komenton ministri Kuçi.

Ndërsa gjithë e dijmë se të jesh me Aliun është njëjtë si me qenë me Gruevskin.

Përdnryshe kohë më parë ministri Kuci u kritikua nga mediat e afërta me BDI-në se si ministër asgjë ska bërë por vetëm ka rritur vëllimin e albumit të tij fotografik.

