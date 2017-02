Milloshoski: Për shkak të politikanëve shqiptarë të korruptuar, shqiptarët votuan parti maqedonase

Duke komentuar numrin e madh të votave që LSDM-ja i mori nga shqiptarët në zgjedhjet e 11 dhjetorit, anëtari i Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-së, Antonio Milloshoski tha se arsyeja e vetme se pse shqiptarët votuan një parti maqedonase janë elitat e korruptuara në partitë e vjetra shqiptare, duke aluduar ne BDI-në dhe PDSH-në.

“Sipas meje, arsyeja e vetme pse një numër i madh i votuesve shqiptarë në këto zgjedhje kërkuan alternativë nga parti tjera politike ishte se partitë e vjetra shqiptare apo pjesë e atyre elitave njiheshin si shumë të korruptuar, si në nivel lokal dhe qëndror. Mendoj se korrupsioni në një pjesë të politikanëve shqiptarë, pa fajësuar dikë sepse nuk kam dëshmi të forta, ishin një ndër arsyet kryesore për zhvendosjen e tillë në vetë strukturën politike të votuesve shqiptarë, por edhe në partitë që përfaqësojnë ata”, tha Milloshoski.

I pyetur se a do të mund të mbahen zgjedhjet lokale në afatin e duhur, Milloshoski tha se BDI dhe LSDM janë marrë vesh që këto zgjedhje të shtyhen, dhe për këtë shkak edhe marrëveshja mes dy partive po zvarritet kaq shumë.

“Sipas njohurive tona, jo vetëm kriza politike, por ne e kemi kuptuar edhe një pjesë të marrëveshjes së BDI-së me LSDM-në, qartë shihet se që të dyja partitë plotësisht nuk janë të përgaditur për zgjedhje lokale sipas afatit ligjor, rrethi i parë më datë 7 Maj dhe rrethi i dytë më datë 21 Maj të këtij viti, mendoj se një pjesë të marrëveshjes së BDI-së me LSDM-në është që të shtyhen zgjedhjet lokale. Prandaj edhe zvarritet kjo marrëveshje, ndër të tjera është e menduar që më vonë të zgjihet kryetar i Kuvendit dhe sa më vonë të hyjëm në një zonë të pamundësisë për zgjedhje lokale që të ruajmë afatin e caktuar deri më 7 Maj dhe që Kuvendi të jetë i detyruar t’i shtyejë zgjedhjet për disa muaj më tej”, tha Milloshoski.

I pyetur nëse VMRO DPMNE do të koalicionojë me LSDM-në në zgjedhjet lokale për Strugën dhe Kërçovën, Milloshoski as e pohoi e as e mohoi, por tha se partia e tij do të sjellë vendim në rrethin e dytë të zgjedhjeve.

Koalicionimi i mundshëm mes LSDM-së dhe BDI-së për anëtarin e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-së, Antonio Milloshoski, është vetëm pushteti dhe asgjë më shumë. Milloshoski, tha se partia e tij nuk do të rrijë duarkryq dhe se do t’i mbrojnë interesat e votuesve të tyre.

“Ne u urojmë shumë sukses LSDM-së dhe BDI-së në marrëveshjet dhe interesat e përbashkëta, por njëkohësisht i porosisim se ne nuk do të rrijmë duarkryq dhe do të veprojmë në përputhje me të gjitha parimet e lejuara demokratike dhe do ti përdorim të gjitha mjetet e duhura dhe të mundshme për të mbrojtur vullnetin e popullit i cili ishte qartë i shprehur më 11 dhjetor”, tha Milloshoski.

Ndërsa sa i përket të drejtave të shqiptarëve, Milloshoski tha se partia e tij gjithmonë ka pasur qëndrim pozitiv dhe asnjëherë nuk ka kufizuar të drejtën e shqiptarëve. Sa i përket bisedimeve që VMRO DPMNE-ja i filloi me BDI-në pasi mori mandatin nga Presidenti Ivanov, Milloshoski tha se me partinë e Ahmetit diskutuar tre tema, Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe, PSP-ja, dhe tema e tretë ishte si do të dukej Qeveria sipas pushtetit ekzekutiv. Ai shtoi se BDI në të vërtetë nuk insistonte fare për vazhdimin e mandatit të PSP-së.

“Në aspekt të Qeverisë dhe PSP-së u harxhuan 10 % energji dhe kohë se si të zgjidhen këto dy pika, ndërkohë për Qeverinë kishim qëndrimin se do të duhet të vazhdojë në mënyrë të ngjajshme siç ka qenë deri më tani. Për PSP-në kemi thënë se nuk do të ndërhymë në mandatin e saj, as për ta shkurtuar as për ta vazhduar. BDI dilte në opinion si parti e cila mbështet vazhdimin e mandatit të PSP-së, por në bisedimet me ne nuk insistonte aq shumë dhe thanë se do të mund të biem dakord, se ne nuk kemi rënë dakord, pra ky ishte qëndrimi i BDI-së”, tha Milloshoski.

Ai tha se të vetmin mospajtim me partinë e Ahmetit e kanë pasur për përdorimin e gjuhës shqipe dhe kjo ishte edhe arsyeja se pse bisedimet mes VMRO DPMNE-së dhe BDI-së përfunduan pa ndonjë marrëveshje./Shenja