Mihajloviq ka një plan për shqiptarin nga Kosova

Mbrojtësi shqiptar, Arlind Ajeti, një periudhë ka qenë i lënduar dhe tani pritet të jepet mundësia të paraqitet titullar te Torino në Serie A. Sipas mediave pranë klubit “granata”, trajneri Sinisa Mihajloviq po e vlerëson mundësinë për t’i ofruar një rast futbollistit nga Kosova në takimin e shtëpisë kundër Chievos, duke ulur në bankë një mes Rossetinit dhe Castan. Arsyeja është e thjeshtë: gjatë muajit dhjetor Torino do të ketë një kalendar të ngjeshur, pasi do të luajë në transfertë me Sampdorian në Marassi, në shtëpi me Juventusin në derbi, në “San Paolo” me Napolin, për ta mbyllur më 22 dhjetor me Genoan, ndaj është shumë i nevojshëm aplikimi i rotacionit.

