Michelle Obama e Melania Trump, mesazhe me anë të veshjeve – FOTO

Gjatë lakimit mes Obamës dhe Trump në Shtëpinë e Bardhë, shumë prej gjërave nuk janë thënë me zë të lartë. Ashtu siç gjuha e trupit ka komunikuar shumë mbi Donald Trump dhe Barack Obama, Melania dhe Michelle kanë folur me gjuhën e veshjeve. Siç raporton New York Times, në të vërtetë, ishte më shumë Michelle që sugjeroi mesazhe të fshehura me zgjedhjet e saj në fushën e veshjeve. Këtu janë tri mesazhe të mundshme që ish-Zonja e Parë mund të ketë kërkuar t’i dërgojë tek Melanie dhe përgjigjja e kësaj të fundit.

1) Mos i mbyllni dyert e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Gjatë takimit në Shtëpinë e Bardhë, Michelle kishte veshur një fustan të purpurt me një shirit vertikal përpara, ngjyrë portokalli i nënshkruar nga Narciso Rodriguez. Zgjedhja e dizajnuesit nuk mund të jetë e rastësishme: Rodriguez, djali i emigrantëve kubanë, është një nga simbolet e ëndrrës amerikane. Nëse Rodriguez është bërë ai që është, ishte në sajë të mirëpritjes nga Shtetet e Bashkuara. “Ndoshta duhet të mendoheni pak, përpara se të nisni që të ndërtoni mure”, mund të jetë mesazhi i fshehur tek veshja e Michelle. Aktualisht, ai është protagonisti i një retrospektive në Muzeun e Artit Frost në Miami dhe që pjesërisht është zgjedhur siç thotë redaktori i Neë York Times, “është shumë e rëndësishme që të përfshihen sukseset e artistëve, arkitektëve dhe dizenjesve latino-amerikanë në histori.

2) Të jesh një zonjë e parë nuk do të thotë që jetosh në hijen e burrit tënd

Rodriguez ka projektuar edhe veshjen kuqezi që zonja Obama ka veshur kur burri i saj mbajti fjalimin për fitoren në Çikago në vitin 2008. Mosmarrëveshjet e ngritura të veshjes, një fustan kuqezi me një jakë rrumbullakët, tani janë vetëm një kujtim: Michelle do të ju mungojë amerikanëve dhe jo më pak se Barack.

3) Të gjithë ju shihni përreth imazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Nuk ka kaluar pa u vënë re se Michell mbante veshur një fustan të Rodriguez edhe në fjalimin që ajo mbajti në mbështetje të Hillary Clinton, në Filadelfia. Nga ana tjetër, shumë dizenjues kanë patur mundësinë që të veshin Michelle, por Rodriguez është një emër i përsëritur: Të përcjellësh mesazhe politike, krejtësisht të kundërta me ato që ka predikuar Trumpt gjatë fushatës së tij. Hillary Clinton nisi të përcjellë mesazhe kur veshi një kostum të Ralph Lauren, ngjyrë të purpurt me rastin e fjalimit të humbjes së zgjedhjeve nëntorin e 2016, sikur donte të thërriste Kombin në Bashkim. Ndërkohë, Michelle Obama vazhdoi me sinjalet e subkoshiencës, kur veshi një fustan të Narciso Rodriguez, ngjyrë të purpurt me një shirit portokalli në takimin me Melania Trump.

4) E di se nuk mund të ju konkurroj, por gjithsesi jam Zonja e Parë

Nga ana tjetër, Melania u prezantua në takim me një fustan pak të zi me linja të pastra dhe këpucë Lobutin. Njw thjeshtësi e tillë mund të tregojë një përulje ndaj saj. Melania është e vetëdijshme për popullaritetin e Michelle dhe e di se po të fillojë një konkurrencë, tani do të ishte vetëvrasje. Më mirë të rrish me këmbë në tokë: zgjedhja e fustanit pa ndihëm e një stilisti, është një tregues që kërkon të thotë se Melanie, duket se do që të bëjë hapat e patë.

Për vizitë në Washington , ajo kishte veshur një fustan të zi dhe pa mëngë, me linja të thjeshta, një pallto dhe këpucë me taka të Christian Lobutin. Deri më tani, ashtu edhe si gjatë fushatës zgjedhore, asnjë kompani e modës nuk ka dhënë një deklaratë zyrtare për mediat se po bashkëpunon me zonjën Trump, ndoshta për shkak se ajo i blen vetë rrobat e saj, në vend që të mbështetet tek një stilist apo një firmë rrobash.

