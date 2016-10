Meta takon kryeministrin grek Cipras: Të lëmë pas mosmarrëveshjet

Kreu i Kuvendit të Shqipërisë Ilir Meta ka takuar ditën e sotme kryeministrin grek Aleksis Cipras në kuadër të vizitës së tij zyrtare në vendin fqinj.

Gjatë takimit, Meta ka kërkuar që mosmarrëveshjet e së shkuarës mes dy vendeve të lihen mënjanë, duke i hapur rrugën një dialogu të ri.

“Natyrisht, si të gjithë fqinjët, në historinë e marrëdhënieve tona kemi disa plagë, por nuk janë këto që dominojnë marrëdhëniet tona. Ato dominohen nga interesat e përbashkët, dhe dihet që një plagë edhe kur e përkëdhel, prapë e lëndon, – tha Meta. – Por unë besoj që ne me urtësi dhe me vullnet pozitiv, jo vetëm që do t’i japim një hov të ri marrëdhënieve të gjithanshme shqiptaro-greke, sepse kjo është një kërkesë e qytetarëve tanë, por dhe t’i trajtojmë në mënyrë konstruktive sipas edhe përkatësisë evropiane që na takon të gjitha çështjet e mbartura nga e kaluara”- theksoi Meta.

Comments

comments