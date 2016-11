Barcelona vujati, por fitoi dhe tash mbetet me dy pikë mbrapa rivalit të përjetshëm Real Madridit. Të fitosh në Ramon Sanchez Pizuan, kurrë nuk ka qenë e lehtë pasi Sevilla luan futboll shumë të fortë dhe ofanziv, por kur Barcelona ka në skuadër një Lionel Messi, gjithçka bëhet e lehtë për blaugranët. Argjentinasi shënoi dhe asistoi në fitoren 1:2, por goli i Messit në fund të pjesës së parë është historik.

Goli nr.500: Messi shënoi golin e barazimit 11 vjet e pesë muajë pasikishte shënuar golin e tij të parë në karrierë me 1 maj 2005 kundër Albacete. Prej atëherë Messi ka qenë i destinuar që tu jap tifozëve të tij me dhjetra trofe dhe me kalimin e kohës ai bëhet edhe futbollisti më i mirë ndisgta edhe në histori të futbollit.

“Pleshti” realizoi golin e tij numër 500 në 592 ndeshje në fanellën e Barcelonës (320 në La Liga). Kjo nuk e tëra sepse Messi deri më tani ka asistuar në plotë 268 gola, andaj nëse marrin në total golat e tij dhe asistimet del që Barcelona ka shënuar 768 gola prej se Messi luan për këtë klub

Comments

comments